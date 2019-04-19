Порошенко: Я прийму будь-який вибір українців 21 квітня, а 22-го ми повинні об’єднатися для захисту держави

У ході дебатів на НСК «Олімпійський» кандидат в президенти України, чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що прийме будь-який результат другого туру президентських виборів і наголосив, що вже з наступного дня українці повинні об’єднатися навколо мети захисту України.

«Я прийму будь-який вибір українського народу 21 (квітня, — Ред.) і 22-го життя буде продовжена. І 22-го ми повинні об’єднатися для того, щоб разом захищати державу, щоб головне не втратити країну», — сказав Порошенко.

Він також закликав прихильників іншого кандидата на пост глави держави, шоумена Володимира Зеленського подумати про своєму виборі 21 квітня і про те, як зберегти Українську державу згодом.

«Оновлення потрібно і можна зробити під час парламентських виборів, але не можна грати з країною під час виборів президентських. Ціна може бути надзвичайно високою і не може війну з російським агресором вести актор, талановитий людина без будь-якого досвіду. Ціна може бути дуже великий», — зазначив Порошенко.