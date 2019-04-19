Зеленський — яскрава обгортка, під якою олігархи і збіглі соратники Януковича, — Порошенко

Кандидат у президенти України Петро Порошенко називав свого опонента Володимира Зеленського яскравою обгорткою, всередині якої знаходяться селяни олігархи, селяни соратники Януковича з Росії.

«Відповідь дуже проста – це яскрава обгортка, а всередині сидять соратники Азарова, соратники Януковича, всередині сидить «п’ята колона» всередині сидять росіяни і олігархи-втікачі», -заявив Порошенко в ході дебатів на НСК «Олімпійський».

При цьому Порошенко зазначив: «У нас ще немає результатів президентських виборів, а вони вже підняли голови, і вчора вже прийшли за ПриватБанком».