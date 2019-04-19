У Каліфорнії дівчинка померла, почистивши зуби

У дівчинки була алергія.



11-річна Деніз Салдате з американського штату Каліфорнія померла від алергічної реакції на зубну пасту.

У дівчинки з раннього дитинства була алергія на молочні продукти, і її батьки дуже суворо стежили за тим, що вона вживає в їжу і що написано на етикетках.

Однак, як пише видання The People, вони і поняття не мали, що рекомендована стоматологом для зміцнення зубної емалі паста містить речовину Recaldent (Рекалдент) на основі молочного білка і може бути небезпечна для їх дитини.

Під час чищення зубів у Деніз почався анафілактичний шок. «Вона сказала: „Думаю, у мене алергія на пасту“. І її губи вже посиніли… Я підхопила її на руки, поклала на ліжко», – розповіла мати школярки Монік Алтамирано. Жінка викликала «швидку допомогу» і дала доньці ліки.

«Вона казала: „Мамо, я не можу дихати“. А я відповідала: „Я люблю тебе, так, ти можеш“», – зі сльозами згадує Монік. Жінка спробувала зробити дочки штучне дихання. «Паста була розмазана по її зубах і яснах і перекривала кисень», – говорить вона. Деніз не стало два дні потому.

Монік каже, що Деніз так раділа тому, що буде використовувати «особливу пасту». А самої Алтамирано не прийшло в голову перевірити список інгредієнтів, хоча на тюбику дрібним шрифтом було попередження про те, що паста містить молочні компоненти. Тепер вона відчуває, що підвела свого дитяти і винна в його смерті.

Вбита горем мати закликає батьків уважно відноситися до складу навіть тих продуктів, які здаються на перший погляд безпечними.