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США закликали заборонити Росії польоти над Венесуелою

19.04.2019

США призвали запретить России полеты над ВенесуэлойВашингтон вітає рішення Мальти

США вітають рішення влади Мальти не надавати свій повітряний простір для прольоту російських літаків у Венесуелу. Про це заявила в Twitter офіційний представник Держдепартаменту США Морган Ортагус.

“Ми захоплюємося зусиллями уряду Мальти в зв’язку з тим, що він відмовив російським літакам у використанні свого повітряного простору, щоб здійснити поставки нелюдського режиму у Венесуелі”, – написала вона.

“Ми закликаємо всі країни наслідувати приклад Мальти, щоб перешкодити Кремлю допомагати диктатору Мадуро”, – додала Ортагус.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова раніше заявила, що 4 квітня Росія через своє посольство на Мальті заздалегідь запросила дозвіл на проліт через мальтійська повітряний простір двох літаків, що перевозять вантажі і пасажирів у Венесуели, однак мальтійські влади відмовили у видачі дозволу.

Російські військові літаки неодноразово використовували повітряний простір Мальти для перельоту із Сирії до Венесуели. Зокрема, в березні Мальта дозволяла подібні рейси, але в квітні вирішила відмовити.

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