США закликали заборонити Росії польоти над Венесуелою

Вашингтон вітає рішення Мальти



США вітають рішення влади Мальти не надавати свій повітряний простір для прольоту російських літаків у Венесуелу. Про це заявила в Twitter офіційний представник Держдепартаменту США Морган Ортагус.

“Ми захоплюємося зусиллями уряду Мальти в зв’язку з тим, що він відмовив російським літакам у використанні свого повітряного простору, щоб здійснити поставки нелюдського режиму у Венесуелі”, – написала вона.

“Ми закликаємо всі країни наслідувати приклад Мальти, щоб перешкодити Кремлю допомагати диктатору Мадуро”, – додала Ортагус.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова раніше заявила, що 4 квітня Росія через своє посольство на Мальті заздалегідь запросила дозвіл на проліт через мальтійська повітряний простір двох літаків, що перевозять вантажі і пасажирів у Венесуели, однак мальтійські влади відмовили у видачі дозволу.

Російські військові літаки неодноразово використовували повітряний простір Мальти для перельоту із Сирії до Венесуели. Зокрема, в березні Мальта дозволяла подібні рейси, але в квітні вирішила відмовити.