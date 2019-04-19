У Туреччині затримали іноземців, які зізналися в шпигунстві

З’ясовується причетність до вбивства Хашкаджи.



У Туреччині затримані двоє чоловіків, які зізналися, що шпигували від імені Об’єднаних Арабських Еміратів.

Відзначається, що підозрювані доставлені в суд Стамбул, оскільки їх затримання проведені в рамках кримінальної справи, порушеної прокуратурою цього міста. Встановлено, що обидва затриманих – громадяни ОАЕ.

“Підозрюваним пред’явлені звинувачення у військовому, політичному та міжнародному шпигунстві”, – йдеться в повідомленні.

В даний час з’ясовується можлива причетність підозрюваних до вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи.

У свою чергу Reuters уточнює, що затримані шпигували за арабськими громадянами.



