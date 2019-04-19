Зеленський — Порошенко: Чому не закінчилася війна. Ось такий ви головнокомандувач

Кандидат у президенти Петро Порошенко під час дебатів на НСК «Олімпійський» запитав у Володимира Зеленського, чому президент і головнокомандувач може собі дозволити некомпетентність, натякаючи, що в останнього немає досвіду.

«Я не ваш опонент, я ваш вирок! З приводу того, що я переховуюсь. Я був багато разів в АТО, від повісток не ховався. Я ніколи в своєму житті не розмовляв з Путіним…. Я не був у Росії з початку війни», – відповів Зеленський.

«Що стосується головнокомандувача, пан Порошенко, зараз війна. Ви мені задаєте такі питання, на які ви повинні відповідати, чому війна досі не закінчилася. Ось такий ви головнокомандувач», – додав кандидат у президенти.