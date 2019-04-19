По Києву пройшла хвиля мінувань готелів

Увечері 19 квітня в Києві пройшла хвиля мінувань. Під загрозою опинилися декілька будівель, в яких знаходяться готелі.

По тривозі були евакуйовані постояльці готелів Alfavito, VISAK «Оберіг», Hilton, а також готельно-ресторанного комплексу Asteri.

Повідомлення про мінування надійшло приблизно в один час, близько 21:00. Про це Інформатор дізнався із власних джерел.

З готелів евакуювали відвідувачів і співробітників. За попередніми даними, повідомлення про мінування готельно-ресторанного комплексу Asteri надійшло на електронну пошту адміністратора закладу.

Поки невідомо, чи є в приміщеннях вибухонебезпечні предмети. Вибухотехніки і кінологи працюють над пошуком небезпечних предметів у готелях. Деталі події встановлюються.