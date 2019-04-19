Порошенко достроково пішов з монодебатов на Громадському через дзвінка Держсекретаря США

Президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести телефонну розмову з держсекретарем США Майком Помпео. За його словами, він зателефонує Помпео в 22:10 увечері 19 квітня.

«Я повинен повідомити, що сьогодні одразу ж після 22:00 у мене міжнародний телефонний розмова. Я скажу з ким, — з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео… Він повинен відбутися 22:10», — сказав він в ході національних дебатів у студії «Громадського телебачення» в п’ятницю увечері після завершення дебатів з кандидатом на пост президента, шоуменом Володимиром Зеленським на НСК «Олімпійський».