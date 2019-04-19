Голову сільради посадили під домашній арешт за хабарі

У Ровенщинской галузі сільського глову відсторонили від посади і посадили під домашній арешт за хабарі, у квітні йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Рівненської області.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що сільський голова, будучи службовою особою, у вересні минулого року отримав від приватного підприємця Рівненської області хабар в сумі 7000 гривень. Гроші посадовець вимагав за невжиття заходів з припинення господарської діяльності на території сільської ради.

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і відсторонив його від посади сільського голови.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії з метою направлення обвинувального акта до суду.

Згідно кваліфікації, хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.