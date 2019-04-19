Томос — перемога в першу чергу Філарета: Зеленський звинуватив Порошенка у привласненні досягнень України

Кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський заявив, що чинний глава держави Петро Порошенко присвоїв собі досягнення України.

«У Петра Порошенка було багато досягнень: безвиз, томос, мова, армія — все, що ви писали на бігбордах. Але мені здається, що чомусь всі ці досягнення ви записали тільки собі», — сказав Зеленський під час дебатів на «Олімпійському».

«Мені здається, що українська мова була ще до вас. Що стосується безвиза — так, це перемога, але перемога не тільки ваша. Це перемога українських дипломатів, української діаспори, яка боролася за безвиз ще до того, як ви стали президентом. Що стосується томосу — це перемога для України, але мені здається, що це перемога в першу чергу Філарета, який боровся за українську церкву ще до того, як ви стали президентом, ще коли ви були парафіянином Московського патріархату. І армія — це в першу чергу подвиг українських воїнів, українських волонтерів, українського народу», — заявив він.