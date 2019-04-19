«Для Порошенка дебати стали холодним душем»: реакція соцмереж на кандидатів у президенти

19 квітня в Києві на НСК «Олімпійський» відбулися дебати кандидатів у президенти П. Порошенко і Ст. Зеленського. Українці послухали обох – і залишилися при своїй думці. Тобто дебати, ймовірно, мало що змінили в їх сприйнятті кандидатів.

Про це повідомляє ГолосUA.

Ruslan Bortnik: «Перші підсумки дебатів:

1). Гарна традиція, яку треба закріпити в законі — це нова реінкарнація «Чорної Ради» у формі КВК в епоху постмодерну; 2) Нокауту у Порошенка не вийшло і хід кампанії дебати не змінили — Зеленський йде до перемоги; 3) Обидва кандидати спрацювали на свою аудиторію і підвищили мобілізацію електорату; 4) Дебати для Зеленського стали бойовим хрещенням, а для Порошенка — холодним душем — ніхто за 5 років з ним не розмовляв….».

Valentin Kalinin: «Це буде розгром і новий президент».

Фіма Березкін: «Беззастережна перемога Зеленського! Ура!».

Рустам Латипов: «До тону нехай звикає. У прокуратурі ще не так можуть розмовляти».

Ганна Резніченко: «Погоджуйтеся працювати в команді ЗЕ,країна тільки виграє».

Ольга Подщанская: «Якийсь психоз».

Вадим Козлинський: «Порошенко вплутався в гру не за правилами і не на своєму полі!І ще, Руслан , чому всі порохоботы і Порошенко весь час беруть на горло? Порода якась спеціальна?».

Feran Tarek: «А ще, Зе дуже технічно змусив Петю встати на коліна — задом до країні.

Забув як ця поза називається в Камасутрі, але головнокомандувач виглядав дуже натуралістично)))».

Юрій Думанський: «В десятку!».

В’ячеслав Котик: «Як міг Порошенко так облажатись? Крик, популізм, 0 конкретики, як баба на базарі накидала образ. Чим він збирався виграти — криками про Коломойського?? Він катастрофічно програв».

Валентина Гаташ: «Перемогли питання з Інтернету, на які Порошенко нічого було відповісти».

Також знайшлися охочі пожартувати: вони запропонували, щоб в Україні було 2 президента.

Як повідомлялося, що дебати кандидатів у президенти України тривали близько 1 години.

Нагадаємо, 19 квітня в Києві відбулися дебати кандидатів у Президенти – П. Порошенко і Ст. Зеленського. Початок — о 19:00.

Правопорядок на стадіоні «Олімпійський» і в місті охороняли близько 10 тис. силовиків. У центрі Києва утворилися 8-бальні затори, оскільки з-за дебатів частина вулиць перекрито.

Також повідомлялося, що на «Олімпійському» близько 18:00 почали виступати артисти. ЗМІ пишуть, що це для «розігріву публіки».

21 квітня відбудеться 2 тур виборів президента України.