«Буде інший президент»: Зеленський розповів про свої плани

Під час дебатів на НСК «Олімпійський» кандидат в президенти Володимир Зеленський заявив, що збирається йти тільки на один президентський термін.

Про це він заявив на дебатах.

«Щодо питання про другий термін. Я говорив, що йду на один термін. Після 5 років в Україні буде інший президент», — зауважив Зеленський.

Крім того, Зеленський зазначив, що вважає своє лідерство у виборчій гонці результатом помилок президента Петра Порошенка.

«Я не політик, я просто людина. Простий чоловік, який прийшов зламати цю систему. Я результат, Петро Олексійович. Я результат ваших помилок і обіцянок. І це так і є. Це правда, і ви це розумієте», — підкреслив Зеленський.

Також, нагадаємо, під час дебатів на НСК «Олімпійський» Зеленський скористався можливістю останньої репліки і за хвилину нагадав своєму опоненту Порошенко про проблеми з реформами.

Нагадаємо, 19 квітня в Києві відбудуться дебати кандидатів у Президенти – П. Порошенко і Ст. Зеленського. Початок — о 19:00. Глядачів вже пустили на територію стадіону «Олімпійський».

21 квітня відбудеться 2 тур виборів президента України.