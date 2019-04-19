Олимпийский котел Порошенко. Главные выводы из дебатов на стадионе

Сегодня на НСК “Олимпийский” прошли дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Представляем выводы из события, которое стало главным актом предвыборной кампании.

Дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского окончились полным разгромом – для президента Украины.

Во-первых, Зеленский – опытный шоумен и не лезет за словом в карман. Он годами выступал перед людьми, которые платят деньги, чтобы его послушать – а не перед теми, кому платят 300 гривень за митинг.

Во-вторых, имидж у актера гораздо чище, чем у президента. И припереть его к стенке чем-то серьезным вообще не представляется возможным. На каждый российский бизнес Зеленского найдется липецкий “Рошен” Порошенко.

В-третьих, сам президент был сильным оратором лишь в дружественной аудитории, пока все дирижировалось, как по нотам. И в этой “теплой ванне” он доплыл до дебатов на “Олимпийском”. К которым оказался абсолютно неподготовленным.

Для начала Порошенко просто опоздал вовремя выйти на сцену. И это выглядело глупо. Сначала он месяц охотился за Зеленским, чтобы вытащить его на дебаты – но когда они наступили, президента на трибуне не оказалось. Он просто не успел добежать со своей сцены до противоположной, где проходили дебаты. Самое смешное, что наличие двух сцен ранее пролоббировали в штабе Порошенко, а Зеленский предлагал этого не делать.

Гарант торопливо шел мимо зрительских рядов, махал рукой, а “слуга народа” в это время троллил его со сцены на весь стадион. И когда президент наконец взошел, его подкалывали даже ведущие.

Вступительное слово Зе было выстроено по всем законам драматургии, где факты и доводы перемежались с колкими метафорами в адрес оппонента. Зеленский со старта и без всякого академизма начал атаку на Порошенко. И тот заметно нервничал, держа ответное слово. Он явно не ожидал такого напора.

У президента же было все не так радужно. Его речи были переполнены лозунгами, патетикой и перескакивали с одного на другое. Но главное – Порошенко за все дебаты не сказал ни одного нового слова. С гарантом сыграл злую шутку его многомесячный предвыборный марафон по всем телеканалам. У него просто не осталось ни одной свежей мысли – он все давно сказал, и теперь просто пережевывал одни и те же тезисы.

Даже массовка Порошенко заметно приуныла – хотя ее было втрое больше, чем пришло в поддержку Зеленского.

По реакции зрителей было видно, к чему вообще идут дебаты. Если сначала сторонники Порошенко скандировали его фамилию во время выступлений Зеленского, то ближе к середине прений стало больше слышно фанатов Зе. Под конец Порошенко просто не давали говорить. Каждый раз, когда ему предоставлялось слово, фан-зона взрывалась громогласным “Уходи! Уходи!”.

Зеленский метко жалил Порошенко коррупцией в оборонке, “Рошеном”, Иловайским котлом и сдачей Дебальцево. Он постоянно подкалывал президента. Порошенко же не переносил насмешек и менялся в лице.

Под конец гарант совсем “поплыл” и начал задавать свои вопросы на редкость бессвязно, постоянно нарушая регламент. И даже ведущий со стороны Порошенко – Андрей Куликов – вынужден был добавлять комику времени сверх положенного. Зеленский же избрал жесткую риторику и лаконично обламывал гаранта по каждому вопросу.

При этом, конечно, дебаты были сугубо для галочки. Это был обмен лозунгами со стороны Порошенко – и колкостями от Зеленского. Почти ни одного вопроса по сути оппоненты не обсудили. Впрочем, как сказал Зе: “Я не ваш оппонент. Я ваш приговор”.

Эта красивая, пусть и заготовленная дома фраза знаменует печальный итог дебатов для Петра Порошенко.

В целом надежды Порошенко на то, что дебаты станут его чудо-оружием, при помощи которого он может добиться хоть какого-то перелома в безнадежной для него кампании рухнули. Дебаты стали для него позорным поражением и тотальным разгромом. Олимпийским котлом.

Хотя поначалу все начиналось очень бравурно. Президент в привычной для него манере театра одного актера собрал митинг на Майдане, где клеймил Зеленского малороссом и прочими плохими словами. Массовку Порошенко собрал большую. Людей для нее покупали по 400 гривен, сгоняли бюджетников, звонили со всей страны автобусами. И на стадионе их визуально было больше, чем сторонников Зеленского.

А вот Зеленскому удалось найти очень правильную тактику поведения. Он выбрал образ простого парня из народа, который вышел на сцену задать те вопросы, которые хотел бы задать Петру Порошенко большинство украинцев.

Он не уходил в какие-то дебри экономических и политических рассуждений, в которых он не очень силен. Не пытался рассказать о своей программе. Он бил по эмоциям, и просто гвоздил ими Порошенко.

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У Зеленского было много удачных находок. Например, в самом конце, когда он перечислил достижения эпохи правления Порошенко, но при этом сказал, что президент их все приписал себе. Хотя над ними трудилась многие и многие украинцы.

Порошенко ничто не смог этому противопоставить кроме каких-то совсем не убедительных оправданий. На тему, что мы идем вперед, у нас все хорошо, безвиз, армия и так далее. Его речь была очень пустой и даже вообще ничего не запомнилось.

А попытки наезда Порошенко по двум вопросам – по связям с Коломойским и якобы уклонению от призыва в армию Зеленский очень легко отбил. По повесткам он напомнил, что он публичный человек и его найти не составило бы труда. А по Коломойскому и по фразе Порошенко про кота в мешке или мешке для кота он удачно отшутился, сказав, что лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

Стадион – это был явно не формат для Порошенко. Ему, конечно, была бы ближе студия, где он мог бы навязать Зеленскому дискуссию на тему, в которой Владимир явно плавает. Например, относительно программы кандидата и его видения будущего страны. Но на стадионе, в формате шоу, где Зеленский был профи – это все было сделать невозможно. И потому – разгром.

После этих дебатов интрига выборов, которая и до того была весьма слабенькой, окончательно пропала. У Украины будет новый президент.

А у Порошенко после такого позора очень печальные перспективы. И политические. И, возможно, уголовные – как на это несколько раз в ходе дебатов намекнул уже будущий президент.

Источник – strana.ua