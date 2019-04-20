Пожежа в Нотр-Дамі пережили 180 тисяч бджіл

Вулики вціліли.



Близько 180 тис. бджіл, які мешкали у вуликах на даху собору Паризької Богоматері, вижили після пожежі. Про це агентству повідомив бджоляр Ніколя Жеан, який доглядав за вуликами з 2013 року.

Жеан розповів, що побачив супутникові фотографії, на яких видно, що вулики вціліли. У розмові з CNN він зазначив, що представник собору запевнив його, що очевидці після пожежі бачили, як бджоли вилітають і залітають у вулики.

Пожежа в соборі Нотр-Дам-де-Парі почався увечері 15 квітня, в цей час в ньому проходили реставраційні роботи. Займання гасили понад 12 годин. В результаті у будівлі обрушився шпиль, згоріла велика частина даху. Відвідувачів евакуювали з будівлі, ніхто з них не постраждав. Поранення отримали один пожежник і двоє поліцейських.

Прокуратура Парижа не знайшла ознак навмисного пожежі і підкреслила, що пріоритетною версією є нещасний випадок. Як повідомили криміналісти, загоряння могло початися з-за проблем з електрикою.