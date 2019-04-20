«Немає друзів серед корупціонерів»: Порошенко без докорів совісті навешал українцям локшину на вуха, ніхто не повірив

Досить цікава ситуація вийшла на сьогоднішніх дебатах на НСК «Олімпійський», які відбулися 19 квітня.

Так, після заяви Зеленського про те, що всі друзі-корупціонери Порошенко повинні сісти у в’язницю, президент заявив, що у нього немає таких. Після чого додав, що всі корупціонери повинні бути за гратами незалежно від того, чиї вони друзі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За словами кандидата в президенти Петра Порошенка, ні один з його друзів не був замішаний у корупційних схемах. Про це чинний президент заявив у відповідь на одне з питань Володимира Зеленського.

Більше того, президент підкреслив, що навіть якщо його близькі люди підпадуть під підозру, то вони тут же загримлять за ґрати.

«Можу окремо підкреслити, що жоден з моїх друзів не має і не буде мати ніякого відношення до корупції. Тому що як тільки буде будь-яка обґрунтована підозра, він перестане бути моїм другом, і якщо винен буде сидіти у в’язниці», — заявив Порошенко.

У свою чергу, Володимир Зеленський запевнив українців, що Ігор Коломойський буде нести відповідальність за всією суворістю у разі порушення закону.

Нагадаємо, Зеленський розповів, що зробить з дружками Порошенко.

Після того, як кандидати прибули на стадіон, вони привітали один одного рукостисканням, а потім модератори кинули жереб, щоб визначити, хто буде виступати першим.

Так, Володимир Зеленський гідно почав самі епічні дебати, за всю історію України.

Раніше портал Акценти писав, що Зеленський і Порошенко зробили те, чого не очікував ніхто.

Як відомо, сьогодні на момент 19.00 на НСК «Олімпійський» розпочались дебати двох президентів України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Одна з модераторів дебатів, фроляк зазначила, що сьогоднішнє дійство важливо не тільки для українців, а й для всього навколишнього світу, для якого рівень проведення Україною дебатів буде дуже показовим.

Також портал Акценти повідомляв, що стало відомо, де Порошенко буде після дебатів. Журналісти Павло Казарін і Мирослава Барчук, які були оголошені офіційними модераторами дебатів, розповіли про те, що Центральна виборча комісія погодилася перенести час проведення теледебатів на громадському телебаченні на годину пізніше.

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