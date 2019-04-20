«Зробимо разом»: Зеленський потужно закінчив дебати, під Порошенко затряслася земля

Зеленський зумів гідно завершити дебати з Петром Порошенком. Заключна промова фаворити передвиборної гонки хоч і була дещо емоційною, але була виголошена більш ніж ефектно.

Так, у своїй фінальній промові, Володимир Зеленський згадав, що й у Петра Порошенка за останні 5 років були деякі успіхи. Серед іншого Зеленський згадав про безвизе, Томосі про Автокефалію, а також підтримку української мови та відновлення української армії.

Про це повідомляє Politeka.

Єдиним «але», у всіх цих досягненнях на думку Зеленського є те, що він привласнив їх все одноосібно собі.

«Українська мова була ще до вас», — зауважив кандидат.

Безвиз, у свою чергу, був перемогою наших дипломатів, і багаторічних старань української діаспори. Томос — перемогою Філарета. Саме ж найбільша перемога цих 5 років — армія, заслуга волонтерів та звичайних військових .

Під кінець своєї промови Зеленський помітив, що він дуже сподівається разом зі своєю командою досягти значних успіхів в країні.

«Зможемо прийти і зламати цю систему з іншими людьми з іншою ментальністю», — підкреслив шоумен.

Також Зеленський згадав, що за останні 5 років Порошенко вкрав у народу найголовніше.

«Петро Олексійович, ви і ці люди забрали у нас найголовніше: ви забрали 5 років», — підкреслив Зеленський.

«Зробимо разом!», — підсумував кандидат у кінці своєї промови.

Нагадаємо, Порошенко без докорів совісті навешал українцям локшину на вуха, ніхто не повірив.

Досить цікава ситуація вийшла на сьогоднішніх дебатах на НСК «Олімпійський», які відбулися 19 квітня.

Так, після заяви Зеленського про те, що всі друзі-корупціонери Порошенко повинні сісти у в’язницю, президент заявив, що у нього немає таких. Після чого додав, що всі корупціонери повинні бути за гратами незалежно від того, чиї вони друзі.

Раніше портал Акценти писав, що Зеленський перерахував Порошенко його головні «заслуги». Кандидати прибули на стадіон, потиснули один одному руки перед початком дебатів і кинули жереб — кому виступити зі зверненням до українського народу першому.

Також портал Акценти повідомляв, що Зеленський розповів, що зробить з дружками Порошенко.

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