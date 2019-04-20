Побоюватися або радіти: як насправді сир впливає на організм людини

Канадські дослідники з Університету Альберти прийшли до висновку про те, що вживання в їжу сиру покращує функції організму, пов’язані з контролем над рівнем цукру в крові.

Суперечки про користь і шкоду такого популярного продукту як сир тривають протягом довгих років. Одні фахівці вважають сир вкрай корисним продуктом. Інші ж навпаки вважають, що шкоди від нього більше, ніж користі. Особливо актуальне питання введення сиру в раціон людей з підвищеним вмістом цукру в крові. Пролити світло на цю ситуацію вирішили канадські вчені.

Фахівці провели дослідження, завдяки якому змогли з’ясувати, як вживання сиру впливає на рівень цукру в крові. Вони провели експеримент зі щурами, які перебували в преддиабетном стані.

Після того, як в їх раціон був введений сир, рівень цукру в крові у них знизився. Це дало вченим підставу вважати, що сир не тільки не підвищує цукор у крові, але і сприяє зниженню його рівня. А тому вчені з Канади впевнені, що такий продукт може і повинен бути присутнім у раціоні діабетиків.

Звичайно, експерти зазначають, що потрібно пам’ятати про почуття міри. У всякому разі, вони впевнені, що 50 грамів сиру на сніданок людині з діабетом точно не принесуть шкоди, а тільки користь.

Співавтор проекту, доктор Катерина Чан, зазначила, що конкретний механізм, що забезпечує поліпшення функції контролю над рівнем цукру після поїдання сиру, невідомий, і його ще належить уточнити. Але при цьому Чан додала, що сир є продуктом, якому властиво виділення з харчових жирів, фосфоліпідів, і мають велике значення в життєдіяльності організму. Можливо, вплив цих речовин і забезпечило спостережуваний вченими ефект нормалізації у змісті цукру.

Також вчені звертають увагу на той факт, що ці рекомендації актуальні лише в тому випадку, якщо крім діабету у пацієнта немає інших проблем зі здоров’ям. Наприклад, він не страждає на гастрит або виразку, а також підвищеним рівнем холестерину. У цьому випадку від сиру краще відмовитися.

Нагадуємо, що за даними вчених, саме болезаспокійливі провокують різкий набір маси тіла у більшості людей. Дослідники з Ньюкаслського університету з’ясували, що практично в 90% випадків такі препарати серйозно впливають на серцево-судинну систему і порушують процеси обміну речовин.

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