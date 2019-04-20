«Буде прокидатися в холодному поту»: Ляшко видав несосвітенну дичину про Зеленском, голосно не смійтеся

Лідер Радикальної партії України Олег Ляшко пообіцяв навчити Володимира Зеленського поважати Україну і її громадян. Так головний радикал країни, відповів на репліку Зеленського, в якій він заявив, що переживає за себе, свою сім’ю і своїх батьків.

Ляшко вважає, що потрібно навчити шоумена переживати за українців в Україну. Тому він змусить коміка спати з відкритими очима і прокидатися в холодному поту.

«Президент, який «я ні за каго не переживаю. Я переживаю тільки за свою родину» — буде у мене спати з відкритими очима і вночі прокидатися в холодному поту. Я навчу його переживати за Україну і українців!» — написав Ляшко у Facebook.

Варто відзначити, що Олег Ляшко не віддав перевагу жодному з двох кандидатів на пост президента України.

Президент, який «я ні за каго нє пєрєживаю. Я пєрєживаю тільки за свою сєм’ю» — буде в мене спати з відкритими очима і серед ночі прокидатися в холодному поту. Я навчу його переживати за Україну і українців!

Geplaatst door Олег Ляшко op Vrijdag 19 april 2019

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що Володимир Зеленський сьогодні, 18 квітня, прийшов у студію програми «Право на владу» телеканалу 1+1. Він представив свою команду і розповів, хто і чим буде займатися, якщо Зеленський стане президентом. В кінці передачі кандидат у президенти відповів на кілька коротких запитань провідною. Зокрема, він розповів потисне руку Петру Порошенку. Ведуча програми Наталія Мосейчук запитала потисне він руку чинному лідеру країни Петру Порошенку.

Також Акценти повідомляв, що Володимир Зеленський і члени його команди звернулися до керівництва каналу 1+1 з проханням надати ефір. Сьогодні, 18 квітня, в студії програми «Право на владу» кандидат на пост президента країни Володимир Зеленський і члени його команди попросили надати їм ефір після того, як тиждень тому в студію приїхав чинний президент Петро Порошенко. Спочатку програми Володимир Зеленський представив свою програму та розповів, яку країну вони збираються будувати разом.

Нещодавно Акценти писав, що Вести ці політичні дебати будуть два журналіста, Андрій Куликов, якого запропонував штаб Порошенка. І Олена Фроляк, яку запропонував штаб Зеленського. На початку дебатів кожен їх кандидатів у президенти виступить з 5-хвилиною промовою. Після цього кожен відповість на 3 питання модераторів. У них буде тільки одна хвилина, щоб задати свій, і 5 хвилин, щоб відповісти на запитання опонента. Також від кожного з кандидатів буде выпутать по 3 артиста, поки на стадіон будуть заходити люди.

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