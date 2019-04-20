Олена Зеленська нагородила чоловіка гарячим поцілунком: весь стадіон ахнув, зворушливі фото і відео

Олена Зеленська здивувала своїм вчинком весь стадіон «Олімпійський».

Після того, як модератори Олена Фроляк та Андрій Куликов оголосили, що час спілкування між двома опонентами минув, Олена повернулася до чоловіка і поцілувала його.

Цей поцілунок викликав бурхливі схвальні емоції у глядачів, присутніх на стадіоні.

Зазначимо, що після того, як Володимир Зеленський заявив про бажання боротися за крісло президента України, у мережі активно заговорили про його дружину – потенційної першої леді України.

Також цей зворушливий момент ви можете побачити на відео нижче з 2:36:00.

2нагадаємо, Порошенко без докорів совісті навешал українцям локшину на вуха, ніхто не повірив. Досить цікава ситуація вийшла на сьогоднішніх дебатах на НСК «Олімпійський», які відбулися 19 квітня. Так, після заяви Зеленського про те, що всі друзі-корупціонери Порошенко повинні сісти у в’язницю, президент заявив, що у нього немає таких. Після чого додав, що всі корупціонери повинні бути за гратами незалежно від того, чиї вони друзі.

Також портал Акценти повідомляв, що Зеленський став на коліна і зворушив українців. «Я готовий стати на коліна перед кожною матір’ю, яка не дочекалася свого сина з фронту. Я готовий стати на коліна перед кожною дитиною, який не дочекався свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалася свого батька. І вас запрошую», — сказав Зеленський.

Також портал Акценти повідомляв, що Зеленський розповів, що зробить з дружками Порошенко: «З приводу того, якою я бачу Україну через 5 років. Я вже говорив, що йду на один термін. І я тримаю кулаки, щоб вашого оточення в політиці більше не було. З приводу Коломойського, я Вам відразу скажу – всі люди, які порушують закон – всі свинарчуки, гладковські, і якщо серед них буде Коломойський, — всі сядуть за ґрати!»

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