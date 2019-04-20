Зеленський сказав неправду про те, коли востаннє був в Росії – «Схеми»

Володимир Зеленський під час дебатів на стадіоні «Олімпійський» заявив про те, що він «не був в Росії з початку війни, це брехня». При цьому ще у травні-червні 2014 року він 4 рази літав у Росію – про це свідчать дані про його перетин кордону, які наводять журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

Зокрема, Володимир Зеленський вилітав із Києва в Москву 7 травня 2014 року, повертався 19 травня. Вже наступного дня знову вилетів у Шереметьєво, звідки повернувся 25 травня. Через шість днів знову вилетів у Москву, повернувся 2 червня 2014 року. Востаннє Володимир Зеленський вилітав напряму в Росію 4 червня, повернувшись 12 червня 2014 року з Домодєдово (Москва).