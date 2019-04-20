«Це жирна, вирішальна точка»: прийшли на дебати прихильників Порошенко роздавали гроші – соцмережі

Під час сьогоднішніх дебатів між кандидатом у президенти України Володимиром Зеленським і поки ще президентом нашої країни Петром Порошенком, які відбулися на НСК «Олімпійський» у Києві, опоненти вилили не мало «бруду» один на одного.

Однак те, що відбулося безпосередньо перед політичним батлом, причому не в таємниці, а прямо в холі ТЦ «Олімпійський», розставив всі крапки над «і», підтвердивши слова Зеленського про «вовка в овечій шкурі».

Користувач Максим Ткаченко у своєму «Фейсбук» оприлюднив відеозапис, на якому видно, як зібралися в ТЦ «Олімпійський» людям роздають гроші. Причому з голосу автора відео не важко зрозуміти, що українцями, які отримують гроші, виявилися саме прихильники чинного гарант Конституції Петра Порошенка. Так, на відео чути: «Ось так от у нас йдуть на дебати. За бабки. За списками. Продажні. Люди продажні. Які люди, такий і президент. А який президент, такі й люди, продажні. Ось вони, продажні бабки».



В цей же час, «масла у вогонь» підлили і користувачі соцмережі в своїх коментарях. Так, один із них, Дмитро Потєхов написав: «На в’їзді в столицю України людей привозять автобусами. Тільки на Житомирській трасі близько двадцяти автобусів стоїть зі Львова, Вінниці, Житомира. Як худобу на заріз везуть. Гидко навіть думати про те, як їх вождь, а точніше жлоб, в останніх конвульсіях б’ється».