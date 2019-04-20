Названо низькокалорійні продукти, які швидко втамовують голод

Для швидкого вгамування голоду фахівці рекомендують вживати в їжу продукти з високим вмістом білка, клітковини, води.

Навесні особливо сильна мотивація до схуднення, дуже багато хто прагне стати стрункішим. Медики рекомендують людям, які мають зайву вагу, але хочуть від неї позбутися, не дотримуватися дієт – замість цього ефективніше вживати поживні продукти, які допомагають у боротьбі з почуттям голоду. Причому поживні не означає калорійні. Говорячи про поживність продуктів, фахівці мають на увазі їх насиченість мікроелементами, необхідними будь-якому організму.

Фахівці в області харчування назвали в пресі ті низькокалорійні продукти, які швидко і надовго позбавляють від почуття голоду, запобігаючи таким чином переїдання і набір зайвої ваги. В цілому експерти радять робити упор на їжу, що містить мінімум жирів і простих вуглеводів.

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Фрукти та овочі. Містять багато води, розчинних і нерозчинних харчових волокон. Їх вживання надає стимулюючу дію на травлення, стабілізує рівень цукру в крові. Крім того, фрукти і сухофрукти є хорошою альтернативою всіляким готовим солодощам. У поєднанні з натуральним йогуртом або сиром фрукти і овочі виявляються дуже ситним блюдом. Також їх корисно запікати.

Риба, птах, нежирне м’ясо. Дані продукти швидко і надовго втамовують голод за рахунок високого вмісту білка, який досить довго засвоюється і тому протягом тривалого часу підтримує відчуття ситості. Їсти їх краще вареними або приготованими на пару. Також в цей список можна додати морепродукти.

Складні вуглеводи. Ці нутрієнти потрібні, щоб людський організм отримував енергію для повноцінного існування, їх споживання підвищує рівень імунітету і активність головного мозку. Складні вуглеводи подовгу переробляються організмом людини і постачають його важливими корисними речовинами і енергією на довгий час. Існують різні види складних вуглеводів: клітковина, крохмаль, пектин і т. д. Їх кращими джерелами є незбиране зерно і страви з нього, бобові, овочі та зелень.

Джерело – ukrhealth