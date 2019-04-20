Hyundai представила Sonata восьмого покоління: основні характеристики

Корейський автовиробник Hyundai показав на автосалоні в Нью-Йорку нове, вже восьме за рахунком покоління седана Sonata.

Як інформує портал «Багнет», новинка стала першою моделлю бренду, зовнішність якої виконана у відповідності з новим дизайнерським напрямом «чуттєвої спортивності». Дебютувала модель нижче автомобіля попереднього покоління на 30 мм і ширше на 25 мм. Колісна база виросла на 35 мм, а загальна довжина — 45 мм

У салоні Hyundai Sonata 2019 модельного року з’явився 10,25-дюймовий сенсорний дисплей, навігаційна система і бездротове зарядний пристрій для смартфонів. Крім того, у автомобіля тепер відсутня селектор перемикання передач. Управління режимами трансмісії здійснюється з допомогою кнопок.

Зовнішність виконана у відповідності з новим дизайнерським напрямом «чуттєвої спортивності»

Автомобіль отримав 1,6-літровий наддувний бензиновий мотор потужністю 182 к. с., який може працювати в парі з шестиступінчастою механічною коробкою передач або з восьмидиапазонным автоматом. Крім того, седан буде доступний з 182-сильним бензиновим мотором об’ємом 2,5 л.

Раніше повідомлялося, що компанія Hyundai представила компактний кросовер Venue, який став найменшим SUV в лінійці південнокорейського бренду. Презентація новинки відбулася на автосалоні в Нью-Йорку.

У салоні з’явився 10,25-дюймовий сенсорний дисплей

Venue в довжину становить 4036 мм, ширина – 1770 мм, а висота – 1565 мм. Що стосується розміру колісної бази, то її розмір досягає 2520 міліметрів.

Таким чином, кросовер опинився на 234 міліметрів коротше, на 10 міліметрів і вже на 65 міліметрів нижче «Креты». Обсяг багажника становить 530 літрів (при складених кріслах другого ряду – 903 літра).

Hyundai Venue буде оснащуватися 1,6-літровим бензиновим агрегатом, потужність якого поки не називається. У парі з двигуном працює 6-ступінчаста механічна коробка передач або варіатор. Кросовер доступний тільки з переднім приводом.

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Технології

Кросовер орієнтований на молодіжну аудиторію. Початок продажів новинки заплановано на четвертий квартал нинішнього року. Ціни на автомобіль будуть названі пізніше.

Також з’явилася інформація про те, що Hyundai розробила нову систему електронних ключів. Компанія обіцяє її на Нью-Йоркському автомобільному салоні в рамках презентації моделі Sonata. Система називається Digital Key. Вона дає можливість інтеграції в смартфон електронний ключ до автомобіля.

Технологія представляє спеціальну пропозицію, яка дозволяє здійснювати контроль за електронною системою Hyundai.

Нагадаємо, що BMW збирається представити бюджетний електрокар.

Як повідомляв Hyser, Hyundai встановили сенсор прямо на кермо.

Також Hyser писав, що Jaguar навчив автомобілі спілкуватися з людьми.