Як позбутися від стресу за десять хвилин: поради фахівців

Співробітники з Університету Мічиган (США) провели невелике дослідження і з’ясували, що найбільш ефективним способом позбавлення від стресу є прогулянка на свіжому повітрі.

До речі, при цьому обов’язково потрібно відключити телефон хоча б на півгодини. Шум листя, трави, особливий свіжий запах природи сприятливо подіє на організм, пише портал newsyou.info.

У регулярно гуляє людини знизиться рівень гормону стресу під назвою «кортизол». До речі, підвищення цього гормону частенько пов’язано з появою ожиріння, хронічного стресу, депресії, захворювань серця, зниженням імунітету.

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У новому експерименті американських вчених взяли участь 260 людей. Добровольці повинні були гуляти на природі як мінімум по 10 хвилин і три рази в тиждень. Обов’язкова умова – прогулюватися потрібно було вдень, не можна було користуватися соціальними мережами та інтернетом, говорити по телефону, розмовляти з кимось, читати і навіть займатися спортом. В ході дослідження до і після прогулянки в учасників експерименту заміряли рівень стресового гормону.

«Ми з’ясували, що навіть 20-хвилинні прогулянки на природі знижували показник кортизолу. Але найбільше його рівень знижувався після 30 хвилин», – підкреслює співавтор дослідження Джон Андерсон.

Шум листя, трави, особливий свіжий запах природи сприятливо подіє на організм

Раніше повідомлялося, що вчені з Університету Тафтса в США після довгих років досліджень прийшли до висновку, що подовжують життя і зменшують ризик передчасної смерті тільки ті вітаміни і мінерали, що містяться в рослинній їжі, а не в харчових добавках.

Фахівці проаналізували дані, отримані під час дослідження за участю 27 тисяч дорослих американців у віці 20 років і старше. В ході опитування добровольці повідомляли, що вони їли в останні 24 години і брали вони добавки протягом останніх 30 днів. У людей брали аналізи, а також проводили серед них анкетування.

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Медики знайшли дієвий метод продовжити жизньЗа станом здоров’я респондентів стежили 6 років. За цей час померли 3,6 тисячі осіб, у тому числі 945 із-за хвороб серця і 805 — від раку.

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