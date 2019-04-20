Королева Ранія похвалилася червоним оверсайз-жакетом: одягла поверх футболки

Цікаво, чи є у королеви Рании вихідні?

На цьому тижні ми бачили йорданську красуню вже кілька разів у різних точках країни — то вона відвідувала благодійні заходи, то спілкувалася з жінками, а напередодні з’явилася в Аммані, пише портал bilshe.com.

Для свого виходу на заході королева вибрала червоний оверсайз-жакет, який накинула поверх білої футболки. Сумка французького бренду Jacquemus і золотий кулон стали ідеальним доповненням зручного способу.

Королева вибрала червоний оверсайз-жакет, який накинула поверх білої футболки

Раніше повідомлялося, що перша леді Йорданії і ікона стилю королева Ранія в черговий раз продемонструвала ідеальний образ. Нещодавно дружина Абдулли II зустрівся в Аммані з членами некомерційної організації Tajalla, яка підтримує музичні і творчі події.

З цього приводу перша леді Йорданії вибрала подовжений червоний жакет. Також леді одягла чорні брюки і замшеві туфельки на підборах.

Сумка французького бренду Jacquemus і золотий кулон стали ідеальним доповненням

Раніше королева Ранія показала, з чим носити білі штани навесні. Для благодійного заходу Ранія вбралася в повітряно-зефірний вбрання – білі брюки-кльош, які зараз перебувають на піку популярності і підкреслюють довгі ноги.

В стильні штани йорданська королева заправила шовкову блузу ніжного рожевого відтінку, а талію підкреслила за допомогою ременя в тон до аксесуару.

Вихід завершили білі туфлі моделі «мері-джейн» і шкіряна сумка в ніжно-рожевому відтінку. Стилісти підкручування волосся дружини короля і зробили в макіяжі акцент на очі.

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Також з’явилася інформація про те, що Іванка Трамп відмовилася від колишнього стилю, змінивши діловий костюм на скромне плаття. Виявилося, що донька американського президента вибрала такий невластивий їй вбрання для робочого відрядження по країнам Африки.

Свій перший візит Іванка Трамп завдала в столиці Ефіопії. Для виходу в Аддіс-Абебі вона вибрала блакитне плаття від бренду J. Crew. Скромний наряд з синім кантом і грайливим поясом, зав’язаним на талії, вдало відтінив її бронзовий загар.

Свій образ Іванка доповнила чорними балетками, а також зробила акуратну укладання з прямими розпущеним волоссям. Хоч і на перший погляд сукня здається досить простим, ікона стилю Білого дому виглядає в ньому витончено і жіночно.

Нагадаємо, королева Летиція вразила публіку незвичайним вбранням.

Як повідомляв Hyser, королева Нідерландів Максима провела вечір на урочистому заході.

Також Hyser писав, що королева Іспанії показала приклад всім модницям.