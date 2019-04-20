Лікарі розповіли про вплив печериць на організм: є і користь, і шкоду

Думку з цього приводу висловили мікологи, фахівці з грибів.

За словами експертів, шукати печериці в лісі самостійно може бути небезпечним для тих, хто не розбирається в грибах ідеально. Все з тієї причини, що їх легко сплутати з блідою поганкою, пише портал newsyou.info. В печерицях дійсно є потенційно небезпечні для організму речовини, але концентрація їх зовсім незначна.

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Гриби для травлення є складним продуктом, тому дітям їх рекомендовано давати в невеликих кількостях. Для здоров’я печериці несуть більше користі, ніж шкоди. Навіть 90 грамів продукту в день достатньо для збереження цукру на нормальному рівні.

Скоротити їх споживання бажано для людей з подагрою, хворобами ШЛУНКОВО-кишкового тракту і печінки. Важливо стежити за свіжістю печериць, зіпсувався продукт загрожує отруєнням. Крім того, при невеликих порціях такі гриби не дуже калорійні, тому не загрожують стрункості фігури.

Гриби для травлення є складним продуктом

Раніше повідомлялося, як вибрати печериці. Свіжі печериці повинні бути білого або злегка буруватого кольору. Якщо ви бачите злегка потемнілі гриби, отже, вони перезріли. Перезрілі печериці не несуть шкоди для людського організму, але після приготування вони стають жорсткими.

На капелюшках свіжих грибів не повинно бути темних плям і вкраплень. Це говорить про те, що гриби залежалися на прилавку. Також, якщо плівка між ніжкою і капелюшком пошкоджена, значить, перед вами гриби не першої свіжості й купувати їх не варто. На дотик печериці повинні бути щільними і пружними. Якщо ж гриб м’який, це означає, що він почав підгнивати.

Від печериць повинен виходити виключно приємний грибний аромат, якщо вони пахнуть цвіллю, то їх, швидше за все, зберігали в неправильних умовах або зібрали досить давно.

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Головне

Ніколи не купуйте печериці зі слизькою і липкою поверхнею, вони явно зіпсовані. Особливо небезпечні гриби, у яких плівка між капелюшком і ніжкою забарвлена в темно-коричневий колір.

Дуже важливим фактором, який впливає на свіжість грибів, є температура їх зберігання. Якщо зберігати печериці при температурі +4 градуси, то їх корисні властивості зберігатимуться лише протягом 5 діб.

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