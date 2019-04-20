Вчені назвали причину нічних кошмарів: що відомо

Дослідники вважають, що змогли визначити патерн мозкової активності, який передбачає гнів, випробуваний під час сновидінь.

Вчені відстежили неврологічну основу нічних кошмарів, підібравшись до самої суті поганих снів. Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на статтю, опубліковану в журналі JNeurosci.

У ході дослідження вчені зосередилися на аналізі того, яка частина мозку відповідає за генерування почуття гніву у сплячих людей. Дослідники будили людей, коли ті перебували у фазі швидкого сну, пов’язаної зі сновидіннями. В учасників, які повідомляли про те, що вони відчували гнів під час сновидінь, спостерігалася підвищена нейронна активність у правій частині лобової кори мозку: це вказує на те, що саме ця частина мозку відповідає за погані сни.

Вчені назвали причину нічних кошмарів

«Ми демонструємо, що люди, у яких під час фази швидкого сну і вечірнього неспання спостерігається велика фронтальна альфа-асиметрія, частіше відчувають гнів у своїх сновидіннях. Таким чином, фронтальна альфа-асиметрія може відображати здатність до регуляції емоцій не тільки під час пробудження, але і тоді, коли людина знаходиться в стані сну», — йдеться в дослідженні.

Вчені припускають, що отримана інформація підтримує теорії, згідно з якими сновидіння — реалістична симуляція життя під час неспання.

Сновидіння — реалістична симуляція життя під час неспання

Раніше повідомлялося, що вчені розповіли, як впливають нічні кошмари на здоров’я людини. Міжнародна група вчених звернулася до аналізу самих похмурих сновидінь людини. Експерти прийшли до висновку, що жахи позитивно впливають на організм, допомагаючи йому зробити «перезавантаження».

Серія експериментів показала, що сновидіння, які лякають, допомагають людині сортувати інформацію, обробляти додаткові дані, систематизувати спогади і «працювати» з емоціями.

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Епізоди, пережиті у сні, стверджують експерти, допомагали добровольцям отримати користь у критичних ситуаціях в реальному житті. Уві сні людина «проходить» різні варіанти розвитку подій і може змінити мінус загрозливої ситуації в плюс.

Нагадаємо, що вчені пояснили, чому людям сняться нічні кошмари.

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