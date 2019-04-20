ВСУ героїчно рознесли ворога в Азовському морі: кремлівські пси завили від страху, перемога на нашому боці

Морські піхотинці за підтримки артилерії і авіації ЗСУ знищили десант умовного ворога.

В Одеській області проходять навчання за участю одного з підрозділів морської піхоти. Про це повідомили в прес-службі Генерального штабу Збройних сил України. Так в Генштабі заявили, що у відповідності з етапами бойового злагодження та підготовки почалися навчання в Одеській.

Легенда навчань являє собою висадку ворожого десанту на узбережжі Азовського моря. Морські піхотинці за підтримки артилерії і авіації ЗСУ ефективно виконали поставлені завдання і знищили умовного ворога.

В ході навчань підрозділи ЗСУ відпрацювали пошук, виявлення, локалізацію, блокування, знищення ворога. Всі навички відпрацьовувалися з прив’язкою до місцевості, а точніше на узбережжі.

У Генштабі відзначили, що поряд з боротьбою з ворогом відпрацьовувалися і інші не менш важливі елементи. Так відпрацьовувалися елементи висадки тактичного десанту та нанесення авіаударів по морським цілям за підтримки сил авіації. Військові відпрацювали знищення умовного ворога з допомогою артилерії з берегової лінії, а також були відпрацьовані навички розблокування морського узбережжя.

Військові проходили навчання в умовах, які максимально нагадують бойові. Тому ступінь підготовки українських військ знаходиться на високому рівні.

Нагадаємо, портал Акценти писав про те, що українські воїни завдали потужного удару по позиціях російсько-окупаційних військ на Донбасі. В результаті втрати терористів склали вісім осіб, троє з яких — безповоротно. Українські вояки дали потужний відповідь на систематичні провокації. І нанесли удар по позиціях російсько-окупаційних військ на Донбасі.

Також Акценти повідомляв раніше, що за минулу добу на Донбасі бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, при цьому порушуючи Мінські домовленості. Так, за 14 квітня, збройні формування Росії 10 разів порушили режим припинення вогню. Також вони один раз застосували зброю, яке заборонено Мінськими домовленостями. В результаті цього Українські воїни дали потужний відсіч окупантам.

Нещодавно Акценти публікував матеріал про те, що українські військовослужбовці 73 морського центру спеціального призначення продемонстрували, як відпрацьовують висадку на судно повітряним шляхом з метою захоплення.

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