Спалили прямо посеред школи: кричуща історія учениці, яка вирішила піти проти системи

Шокуюча історія сталася днями на близькому сході. В одній зі шкіл у Бангладеші ученицю Нусрат Джахан Рафі облили газом і підпалили. За кілька тижнів до цього дівчина поскаржилися на домагання з боку директора закладу.

Про це повідомляє BBC.

Її хоробрість і мужність проявлену проти сексуального насильства просто вражає. Так, завдяки героїзму цієї маленької дівчинки весь Бангладеш згуртувався і виступив проти сексуальних домагань в одній з найбільш консервативних країн сучасності.

Дівчині тільки-тільки виповнилося 19 років. Вчилася дівчина в одній з досить авторитетних релігійних шкіл.

Так, інцидент, коли директор вперше проявив насильство по відношенню до учениці стався 27 березня, коли він почав чіпати її в кабінеті без її згоди.

Коли дівчина розповіла про пережите, офіцер, замість того, щоб прийняти її заяву почав знімати її на телефон. На відео видно, що дівчина дуже налякана і розгублена.

Після того, як 27 березня заарештували директора народ вийшов на вулиці і вимагав його звільнення. У всьому звинувачували бідну Нусрат.

Найстрашніше, що після даного інциденту, нічого особливо не змінилося, так як жінки досі бояться говорити про проблеми сексуального насильства в країні. Але, той факт, що «крига скресла» заперечувати не можна.

Нагадаємо, смертельне ПП в Києві.

Так стало відомо, що біля метро Поштова площа у Подільському районі Києва рятувальники дістали з Дніпра тіло чоловіка.

На місце події прибули медики. Вони спробували реанімувати потерпілого, але безрезультатно. Зараз поліція буде з’ясовувати причини трагічної смерті.

Раніше портал Акценти писав, що харківська аптека вільно продавала наркотики.

Зараз активісти та просто небайдужі українці замальовують рекламу наркотиків на парканах і фасадах, а тим часом їх можна просто придбати в аптеці.

Так стало відомо, що у Харкові в одній з аптек виявили більше двох тисяч блістерів медпрепарату з кодтерпином. Варто зазначити, що тут його продавали без рецепта.

Також портал Акценти повідомляв, що авто на повній швидкості знесло людей з тротуару у річку.

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