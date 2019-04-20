Лукашенко потужно заткнув Путіну пащу: «будуть прокляті білоруським народом», відео

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що республіка не піде ні на які компроміси в питанні суверенітету.

Про це повідомляє портал «Interfax»

«З питань суверенітету і безпеки в нашій зовнішній і внутрішній політиці не було і не буде місця компромісів», — зазначив Лукашенко.

За його словами, «неодноразово пережитий досвід поділу білоруського народу і перекроювання кордонів змушує нас високо цінувати сьогоднішню єдність і територіальну цілісність».

«Ви знаєте, зараз багато балаканини, от Білорусь куди-то включать, Білорусь поділять та інше. Але неможливо це сьогодні зробити, тому що вони вже народилися у вільній і незалежній Білорусі. І той, хто посміє знищити Білорусь сам собою — президент, уряд, хтось ще — вони будуть прокляті білоруським народом. А хто посміє це зробити силою, вони отримають потужний відповідь від нашого народу і передусім тих, хто народився суверенною і незалежною», — додав президент Білорусі.

Нагадаємо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країну неможливо зруйнувати, тому що в ній вже живе покоління незалежних білорусів, які дадуть потужний відповідь ворогові. Політик зазначив, що зараз багато «базікання» про те, що Білорусь «куди-то включать, поділять та інше», але це неможливо, оскільки громадяни народилися у вільній і незалежній країні.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», росіянам знову «дали по зубах». Так, під час виборів президента України на території Білорусі російські журналісти не були допущені на територію українського посольства. На ділянку були допущені журналісти з авторитетних місцевих і міжнародних ЗМІ, проте їх колегам з РФ пощастило познімати тільки з-за паркану. Єдине, що вдалося зробити російським журналістам на території Білорусі, так це взяти інтерв’ю у деяких українських виборців. Всього ж, на території Білорусі в даний момент знаходиться, було зареєстровано понад 12 тисяч українських виборців, які були поділені між українським посольством в Минке та Генеральним консульством України в Бресті.

Також портал «Акценти» писав, що недавня заява Лукашенка з приводу криму не на жарт сколихнула українців. Президент Білорусі пред’явив українцям, що вони самі «мовчки погодилися» з російської анексією Криму. Також Лукашенко додав, що нічого особливо не зміниться якщо він просто буде робити якісь гучні ура патріотичні заяви. Таким чином «бацька» підкреслив, що йому не хочеться бути маріонеткою в чиьх руках.

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