Курс валют на 20 квітня: українці можуть зітхнути з полегшенням

Національний банк України (НБУ) встановив курс основних валют по відношенню до гривні на суботу, 20 квітня. Як відомо, у порівнянні з попереднім банківським днем, гривня зросла на 2 копійки по відношенню до американської валюти, і зупинилася на рівні — 26,85 грн/долар. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Про це повідомляє портал «Знай»

Курс долара Нацбанку на 20 квітня

Офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

— 100 доларів США – 2685.3970 гривень;

— 100 євро – 3021.0716 гривень;

За словами голови Національного банку Якова Смолія, ринок не міг не відчути тиску на національну валюту після новин про судові баталії навколо «Приватбанку». Колишні власники банку через суд намагаються оскаржити націоналізацію. Ігор Коломойський уточнив, що хоче домогтися повернення фінустанови, а виплати багатомільярдної компенсації.

Також стало відомо, що окружний суд Києва прийняв рішення на користь колишніх власників банку. Нацбанк буде оскаржувати цей вердикт в апеляції.

Нагадаємо, що Нацбанку вдалося утримати і навіть зміцнити курс української грошової одиниці після президентських виборів. Так, за офіційними даними НБУ гривня посилила свої позиції на міжнародній арені і тепер за один долар просять — 27.20 гривень. Долар подешевшав на 4 копійки в порівнянні з попередніми показниками. Євро залишається незмінним ось вже кілька днів, а от російський рубль продовжує стрімко падати. Так, починаючи з п’ятниці рубль втратив одну копійку. За словами авторитетних економічних експертів в 2019 році українську гривню буде трохи «розгойдувати». Так, що одним із пріоритетних завдань майбутнього президента є стабілізація національної валюти. Щоправда, варто уточнити, що масового обвалу гривні у 2013 після втечі Януковича ніхто не очікує.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», курсом долара напророкували не райдужну перспективу. В найближчому майбутньому його чекає девальвація. У 2018 році американська валюта додала до своєї цінності 8%, але вже в 2019 році позиції валюти почала слабшати. Головною причиною такої поведінки долара є занадто м’яка монетарна політика Федеральної резервної системи. Логічні заяви про те, що сильні коливання на валютних ринках можуть викликати проблеми у фінансовій системі. Ці коливання не будуть вигідні нікому – ні США, ні Україні.

Також портал «Акценти» писав, що Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 30 копійок, встановивши його на 25 березня на рівні 26,96 гривень. У Національному банку відбулося падіння гривні пояснювали впливом ряду факторів. За словами експертів, такі коливання курсу є нормальними.

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