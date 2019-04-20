«Буде робити все, що йому кажуть:» Коломойський назвав свою маріонетку, і це не Зеленський

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію Приватбанку незаконною.

Про це повідомляє портал «Економічна правда»

Колишній власник фінансової установи олігарх Ігор Коломойський розкрив правду про інтерес Петра Порошенка до Приватбанку.

«Мінфін — це нинішній акціонер, а Нацбанк — це регулятор, чиї дії призвели до націоналізації. Зауважте, незаконні дії. І це вже не я, а встановив суд. ми будемо чекати подальшого рішення, ми нікуди не поспішаємо «, — заявив Коломойський.

Ігор Коломойський пояснив мотиви Петра Порошенка, які спонукали його до націоналізації Приватбанку. За словами олігарха, тодішні топ-чиновниці Гонтарева і Рожкова (Валерія Гонтарєва очолювала НБУ на момент націоналізації Приватбанку, і Катерина Рожкова заступник голови НБУ) доповіли Порошенко, що в заставах Приватбанку є акції «1 + 1 Продакшн».

Журналісти попросили його пояснити рішення суду про визнання незаконним націоналізації і підтвердити або спростувати припущення про те, що вплив Порошенко на суди ослаб.

«Він просто моя маріонетка, і в останній місяць перед закінченням його повноважень буде виконувати все, що буде сказано. Буде робити все, що йому кажуть. Щоб спокутувати свою провину «, — відповів Ігор Коломойський.

Нагадаємо, що найбільше поки ще державна фінансова установа ПриватБанк незабаром може в черговий раз змінити власника. Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов відомого олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів України. Об’єктом позову виступає ПриватБанк: Коломойський оскаржив рішення про націоналізацію цього фінансового підприємства.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», український олігарх Ігор Коломойський заявив, що новий кандидат в президенти Володимир Зеленський – це символ зміни поколінь. Варто відзначити, що Ігор Коломойський вперше прокоментував намір коміка взяти участь у президентських виборах. Політолог Володимир Фесенко коментував, що для Коломойського головна мета – програш чинного президента Петра Порошенка. Саме тому він підтримує інших кандидатів.

Також портал «Акценти» писав, що господарський суд Києва задовольнив позов ТОВ «Акватера» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в ПриватБанк і зняв з банку 24,8 мільйона гривень. З судових матеріалів, «Акватера» передала в іпотеку для НБУ нерухоме майно (за адресою р. Дніпро, вул. Чкалова, 27; узгоджена вартість — 24500000 грн) в якості забезпечення боргових зобов’язань Приватбанку перед Нацбанком за кредитом рефінансування.

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