У Мережі показали iPhone, який так і не вийшов

Фахівці показали в Мережі, як виглядав прототип логічної плати від оригінальної моделі iPhone.

Саме на ній інженери Apple тестували роботу цього пристрою в 2006 і 2007 роках, пише internetua.

На малюнку можна побачити щось схоже на материнську плату комп’ютера зі спеціальним відсіком, в якому кріпиться екран. На основі цього прототипу згодом була створена плата, що уміщається в корпусі смартфона. В неї вмонтована камера для тестування можливостей фото – і відеозйомки і передбачено місце для розміщення акумулятора. Крім того, до неї можна було підключати провідний інтернет і різні периферійні пристрої.

The Verge повідомив, що деякі компоненти готове пристрій не потрапили. Приміром, за допомогою USB-портів інженери Apple займалися налагодженням процесора і модему бездротового зв’язку і могли перепрограмувати пристрій без використання екрану.

При включенні цього прототипу на смартфоні лише з’являється логотип Apple і більше нічого не відбувається. Справа в тому, що для тестування потрібно комп’ютер зі спеціальним софтом. На платі також є 30-піновий коннектор, і смартфон розпізнається в iTunes при підключенні до комп’ютера через нього.

У правій частині плати знаходиться порт RJ11. Саме з його допомогою телефон можна було підключити до дротової телефонної лінії. Інженери Apple саме так і проводили тести з голосового зв’язку.

На платі знаходяться коннектори для низькорівневої налагодження обладнання, в яких інженери заміряли рівень напруги і пульсацій.

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Технології

У Apple було кілька варіантів такої плати. На деяких екземплярах був вбудований екран (як у цій), але були й ті, які вимагали підключення до зовнішнього дисплею через RCA-конектори.

Ще одне спостереження: плата для прототипування пофарбована в червоний колір, в той час, як плати від комерційних продуктів Apple звичайно сині, зелені або інших кольорів.

Нагадаємо, що в мережі розкрили перші подробиці про iPhone 11.

Майбутній iPhone 11, випуск якого очікується восени 2019 року, повинен отримати квадратний модуль камери з трьома об’єктивами, повідомив інсайдер з Китаю.

Чутки про це ходили і раніше, однак нещодавно інформація була підтверджена джерелом у сфері поставок.

Передбачається, що модуль буде аналогічним тому, який отримав Huawei Mate 20.

Також повідомляється, що потрійну камеру мати версії iPhone XS і iPhone XS Max. Однак мова йде тільки про тих флагмани, які отримають великий обсяг вбудованої пам’яті.

У поданій вище візуалізації Onleaks лінзи і спалах розташовані симетрично у виступі. Однак варто зазначити, що точне розташування лінз поки невідомо.

Американська компанія Apple має намір презентувати три нові моделі iPhone, топові з яких будуть мати потрійну камеру. Швидше за все, девайси покажуть вже на початку вересня 2019 року, так що чуток до початку презентації буде дуже багато. Потрійний камерою планують оснастити тільки топові апарати, інші моделі будуть мати подвійну камеру.

Тепер же звичайної одинарної камерою нікого не здивуєш, так що компанія вирішила від нього відмовитися. До того ж, тренди 2019 року явно здивують користувачів. До 2020 року Apple планує відмовитися від рідкокристалічних дисплеїв і перейти на більш дорогі OLED-дисплеї.

Раніше Hyser повідомив, що Apple почне продаж навушників AirPods: названа офіційна дата.

Також Hyser писав, що Apple відмовиться від клавіатури.

Нагадаємо, що Apple потрапила у великий скандал з-за нового iPhone.