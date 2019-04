Найгарячіші вчительки України: за такі фото можуть виставити на вулицю

У мережі показали найпривабливіших вчительок нашої країни.

Вони не посоромилися похвалитися знімками в купальниках. Про це пише «obozrevatel».

У багатьох школа асоціюється із заборонами, в першу чергу стосуються зовнішнього вигляду. Нерідко накладають обмеження не тільки на учнів, але і вчителів — у такому разі конфліктів не уникнути.

В одній із російських шкіл стався скандал з учителем російської мови. Її звільнили з навчального закладу за те, що та виставила в соціальні мережі фотографії зі свого відпочинку в закритому купальнику.

Фотографію відправили директору школи. Керівник навчального закладу зажадала у 38-річного педагога звільнитися за власним бажанням.

В такій демократичній та ліберальної країні, як Україна це неможливо і це довели ЗМІ. Вони перевірили соціальні мережі і довели, що українські вчителі мають право на особисте життя.

Фотопідбірку найпривабливіших вчительок нашої країни, які не посоромилися похвалитися знімками в купальниках, ви можете побачити нижче:

View this post on Instagram

Вообщем … крига скресла🔥 P. S. Красивий #makeup від @zheka.21 😍🖤 #girl #beautyday #perfecteyes

A post shared by Kseniya Laguta (@kseniya_laguta) on Feb 25, 2019 at 9:44am PST

View this post on Instagram

Доброго ранку ☀️ #яркоелето #сочныефотографии #кавунчик🍉

A post shared by Kseniya Laguta (@kseniya_laguta) on Aug 17, 2018 at 10:55pm PDT

View this post on Instagram

Перший Дзвінок 2018 р. 🔔 #першийдзвінок #першийдзвінок2018 #школа #робота #наш8клас #любиміучні

A post shared by Наталія Кіщук💄💍💋 (@nataliia_kyshchuk26) on Sep 3, 2018 at 12:56pm PDT

View this post on Instagram

❤

A post shared by Наталія Кіщук💄💍💋 (@nataliia_kyshchuk26) on Jul 29, 2018 at 1:06pm PDT

View this post on Instagram

Ну що ж…почнемо цей забіг🏃🏻♀️ • Бажаю батькам і особливо колегам-вчителям 👩🏻🏫наснаги,терпіння,миру,міцного здоров’я і радісного серця! «Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один? Біжіть так, щоб одержали ви!» 1-е до коринтян 9:24 #backtoschool #september2018 #teacher #вчителька #школавиноградник

A post shared by Marina Dutko (@merikdutko) on Sep 3, 2018 at 3:57am PDT

View this post on Instagram

Ну #пінгвіни це просто моя слабкість!!!🏝 #penguins #thelandoflegendsthemepark #serik #turkey

A post shared by Marina Dutko (@merikdutko) on Jul 28, 2016 о 8:20am PDT

View this post on Instagram

#тюльпани #букет #букетстюльпанами #іриси #teacher #novopecherskielipki #spring #march #vovklook #school #schoolteacher #kiev #springkiev

A post shared by Olena (@elena_davydenkoed) on Mar 6, 2019 at 12:38am PST

View this post on Instagram

#egypt #sharmelsheikh #redsea #neamabay #readsea #sharmelsheikh #egypt #sunset #NeamaBay #egypt #sharmelsheikh #красноеморе #egypt #sharm #sharmelsheikh #holiday #sun #sand #tan #summer #sea #redsea #coral #style #trave #beautifulescapes #sharmelsheikh #africanfashion #africangirlskillingit #magic #egypt #discoveregypt #ukgirl #ukraniangirl

A post shared by Olena (@elena_davydenkoed) on Dec 8, 2018 at 8:01am PST

На фотографії потрапили Ксенія Лагута з Харкова, Наталя Кіщук, Дудко Марина та Олена Давиденко з Київської області.

Нагадаємо, що в Омську молоду вчительку звільнили зі школи після того, як в інтернеті з’явилися її фото, на яких вона позує в купальнику. У мерії міста заявили, що це неприпустимо згідно зі шкільним кодексом етики педагогів. При цьому сама вона не викладала в Мережі свої фотографії, їх опублікувала модельна школа.

У російський школах звільняють не тільки за зовнішній вигляд, а ще й за погляди, які суперечать думку Кремля. Наприклад, в Москві вчительку однієї зі столичних шкіл звільнили за похід з учнями в театр на виставу за романом Олдоса Хакслі «прекрасний новий світ».

Meizu 16s пройшов черговий тест: користувачі дізналися про продуктивність пристрою

Технології

У Болгарії ситуація зовсім інша. Вчителька середньої школи Дарина Дімова вирішила запалити на випускному як в останній раз, влаштувавши гарячі танці. На сцені нічного закладу, де проводилося свято, жінка влаштувалася біля чоловіка з голим торсом, більше схожого на стриптизера.

Нагадаємо, що українська вчителька викликала скандал через жарти про УПЦ МП.

Раніше Hyser повідомив, що вчителька «помстилася» недбайливому учневі.

Також Hyser писав, що школяр запропонував геніальний план покарання корупціонерів в Україні.