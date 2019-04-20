Хмельницький суд став на сторону подсанкціонного російського «МіГ» в суперечці з «Укроборонпромом»

Господарський суд Хмельницької області підтримав країну-агресора в суперечці між «Красилівський агрегатний завод», що входить до складу «Укроборонпрому», і «Російської літакобудівної корпорацією» МіГ «.

Про це повідомляє прес-служба «Укроборонпрому».

«Український суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії і присудив стягнути з українського підприємства понад 5 млн рублів на користь« МіГ », який є одним з основних підприємств російської військової промисловості. Рішення було схвалено 18 квітня суддя Смаровоз М.В., Виноградова В.В. і Гладюк Ю.В, за результатами розгляду судової справи №924 / 774/18 “, – йдеться в повідомленні.

«Рішення повністю суперечить Указу Президента України № 82/2019 про введення в дію рішення РНБОУ від 19 березня 2019« Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) ».

Зазначеним Указом АТ «Російська літакобудівна корпорація» МіГ »включена в список юридичних осіб, щодо яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції) відповідно до вимог Закону України« Про санкції ».

Крім того, українські санкції проти Російської Федерації, указ про розширення яких був підписаний Президентом України Петром Порошенко, синхронізовані з аналогічними санкціями Європейського Союзу і США, нагадали в «Укроборонпрому».

Держконцерн буде оскаржувати рішення Господарського суду Хмельницької області в суді вищої інстанції.

Як відомо, АТ «Російська літакобудівна корпорація» МіГ «входить до складу АТ” Об’єднана авіабудівна корпорація », 100% акцій якої належить Російської Федерації.

Російський «МіГ» є одним з основних підприємств російського ОПК і виконує повний цикл робіт в області створення, ремонту і модернізації винищувальної авіації, озброюючи армію агресора літаками МіГ-29 і їх модернізованими версіями.

Нагадуємо, що влада ініціювала проведення масштабного міжнародного аудиту на Укроборонпрому.