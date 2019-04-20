180 тисяч бджіл, які жили у вуликах на даху собору Паризької Богоматері, вижили після пожежі

Про це агентству Associated Press повідомив бджоляр Ніколя Жеан, який доглядав за вуликами c 2013 року.

Жеан розповів, що побачив супутникові фотографії, на яких видно, що вулики вціліли.

Бджоляр розповів, що у бджіл немає легких, а вуглекислий газ виробляє на них седативний ефект. Він зазначив, що бджоли відчувають вогонь, при вогні трутні захищають матку вулика.

У розмові з CNN він зазначив, що представник собору запевнив його, що очевидці після пожежі бачили, як бджоли вилітають і залітають у вулики.

Пожежа в соборі Нотр-Дам-де-Парі почалась ввечері 15 квітня, вогонь гасили більше 12 годин.

Фото: instagram.com/beeopic