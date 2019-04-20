Стали відомі лауреати премії “Золота дзиґа”

У п’ятницю, 19 квітня, відбулась чергова церемонія нагородження премії “Золота Дзиґа” української кіноакадемії. Як передає кореспондентка Громадського, найкращим фільмом визнано “Донбас” Сергія Лозниці.

Відтак, “Донбас” визнано найкращим фільмом, а Сергій Лозниця – найкращим режисером, повідомляє “Громадське”.

Найкращий актор – Олег Москаленко, “Дике поле”;

Найкраща акторка – Ірма Вітовська, “Брама”;

Найкращий оператор – Сергій Михальчук, “Дике поле”;

Найкращий художник-постановник – Владлен Одуденко, “Дике поле”;

Найкращий сценарист – Сергій Лозниця, “Донбас”;

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Під час церемонії нагородження кінопремією також вшановували пам‘ять українського оперного співака, який загинув на Донбасі, Василя Сліпака, також згадували про українського політв’язня Олега Сенцова.

Урочиста церемонія нагородження пройшла в київському КВЦ “Парковий”. Її провели телеведучий Олег Панюта та телеведуча і акторка Дар’я Трегубова.

“Золота дзиґ” – українська кінопремія, що відзначає досягнення українських кінематографістів у 18 номінаціях.

Нагадаємо, що премію “Оскар” за 2019 рік в номінації “Найкращий фільм” отримала драмедія “Зелена книга”.

Фото: Громадське