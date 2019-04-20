На Житомирщині педофіл зґвалтував трирічну дитину

У Житомирській області 18 квітня 32-річний чоловік зґвалтував трирічну дитину.

Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції України В’ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook, зазначивши, що злочинець був раніше судимий за крадіжки.

“Він завів її в сарай у селі… Що можна сказати про дорослу людину, котра зґвалтувала малечу, яка не може зрозуміти характер і значення скоєних стосовно нього ганебних дій?” — написав він.

Аброськін додав, що пропонує створити відкритий реєстр, у якому б вказувалися особи, раніше засуджені за статеві злочини щодо малолітніх дітей.