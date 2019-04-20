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«Видурили 10 мільйонів»: зухвалу шахрайську схему викрили у Києві

20.04.2019

Киянка організувала масштабну злочинну схему, за допомогою якої виманила в українців до 10 мільйонів гривень. Вона і ще четверо співучасників під виглядом продажу автомобілів займалися шахрайством, повідомили на сторінці департаменту кіберполіції України у Facebook.

«Від цієї діяльності постраждали приблизно 200 українців по всій території країни. Поліцейські провели санкціоновані обшуки в 7 офісах, де працювали 150 найнятих працівників», — повідомили правоохоронці. Зловмисники імітували представництво інтересів юросіб, використовуючи їхні реквізити. Серед цих компаній ТОВ «Юніверс-АРГО», ТОВ «КАПІТАЛТРАНІНВЕСТ», ТОВ «СМАРТ-І», ТОВ «АСКО-УКРТРЕЙД», приватні підприємства «АВТЕХ», «КОНСАЛ-ДІ» і «ЄВРОКОНСЛАСТІНГ Україна».

Всіх постраждалих від дій злочинців попросили звертатися в поліцію Києва.

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