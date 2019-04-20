Покінчив із собою екс-президент Перу залишив записку

Гарсія повідомив, що не брав хабарів



Екс-президент Перу Алан Гарсія, який покінчив життя самогубством у своїй передсмертній записці написав, що не винен у корупції.

Екс-президент Гарсія повідомив, що не брав хабарів. “Із-за своїх помилок в управлінні країною наші опоненти обрали стратегію криміналізації мого імені. Але вони нічого не знайшли, і я знову переміг їх, тому що вони ніколи не знайдуть нічого, крім власних спекуляцій і розчарувань. Не було ні рахунків, ні хабарів, ні багатства”, – написав він.

Гарсія також додав, що його смерть є “знаком презирства до противників”. “Я вже виконав місію, яку сам собі поставив”, – підкреслив він.

Нагадаємо, 69-річний Гарсія помер 17 квітня в лікарні Ліми після спроби самогубства. Він вистрілив у себе, коли його спробували затримати поліцейські за звинуваченнями в корупції.

Гарсія обіймав посаду президента Перу двічі: у 1985-1990 і 2006-2011 роках.