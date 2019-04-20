Шеф, все пропало!

Рейтерс повідомляє, що венесуельська PDVSA знайшла спосіб обійти американські санкції. Через Роснефть, яка на цьому ще й наживається.

“По схемі, розкритої Reuters, PDVSA передає накладні на нафту Роснефти. Російський енергетичний гігант платить відразу зі знижкою до ціни продажу – уникаючи звичайних 30-90-денних термінів для завершення нафтових угод – і пізніше отримує від покупця повну суму”. У числі покупців, наприклад, India’S Reliance Industries Ltd – власник найбільшого в світі нафтопереробного комплексу.

Вважаю, старина Болтон зобов’язаний відреагувати у своєму твіттері.

Причому сама кора в тому, що позавчора він оголосив про введення нових санкцій проти Венесуели та спеціально згадав наш клятий мордор: “ці кроки проти центрального банку Венесуели повинні стати серйозним попередженням для всіх зовнішніх гравців, включаючи Росію, проти розміщення військових сил і засобів у Венесуелі для підтримки режиму Мадуро”. Ну, ок, ок. Розміщувати танки не будемо. Будемо продавати нафту.

І адже ми люди дорослі, так? Ми ж з вами розуміємо: те, що стало відомо Рейтерс, задовго до публікації було відомо і старовини Джону.

А пам’ятаєте, як три місяці тому Рунет стрімко заповнився аналітикою “ну все, плакали наші мільярди, бездарно подаровані Мадуро”? Я пам’ятаю.