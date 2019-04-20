У Німеччині затримали спільника екс-представника Кадирова в Україні, — ЗМІ

У Німеччині заарештований великий «обнальщик», відомий як Руслан Барковський, підозрюваний у співучасті у викраденні бізнесмена Алі Закриева в 2014 році. Про це повідомляє «Росбалт» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела агентства, останні роки Барковський жив в Австрії. У 2017 році там він був арештований за запитом Росії. Однак його швидко відпустили під великий заставу, і екстрадувати його не вдалося. На цьому тижні Барковський виїхав до Німеччини, де був заарештований місцевою поліцією як людина, що знаходиться в міжнародному розшуку. Генпрокуратура РФ готує матеріали для його екстрадиції.

За версією слідства, Барковський активно брав участь в схемах незаконного переведення в готівку коштів спільно з власником платіжної системи Delta Key Андрієм Новіковим і його діловим партнером Алі Закриевым. У якийсь момент через Новікова і Закриева пройшла велика сума грошей, з якої зникло понад 100 млн рублів. Новіков вирішив, що гроші вкрав його партнер.

Власник Delta Key звернувся за допомогою до Барковскому, який, у свою чергу, зв’язався з повпредом глави Чечні в Україні Рамзаном Цицулаев. За версією слідства, в результаті Барковський місці з охоронцями Цицулаева в 2014 році викрав Закриева і його охоронця. Їх дві доби утримували в квартирі, вимагаючи виплатити нібито викрадені кошти. Після цього Закриева доставили в готель «Золоте кільце», де він у присутності Цицулаева визнав борг і пообіцяв його виплатити.

Після цього бізнесмен звернувся в правоохоронні органи. За організацію його викрадення були заарештовані Андрій Новіков і один з охоронців Цицулаева Адлай Тарамов.

Самого повпреда Кадирова в Україні оголосили в розшук. У жовтні 2017 року Цицулаева затримала СБУ як особа, чиє перебування на Україні небажано. Його вислали в Росію. Після перетину кордону він був затриманий російськими силовиками і етапований у Москву.

За даними джерела «Росбалта», в 1990-х Барковський був відомий в Росії як Заур Балаєв. Відомо, що у нього є справжні паспорта громадянина Росії, України, Азербайджану та Іспанії. За даними джерел, через Барковського-Балаєва в 2011-2013 роках у Майстер-банку було незаконно переведено у готівку і виведено за кордон понад 200 млрд рублів. Також повідомляється, що в якийсь момент під його контролем перебувала одна з найбільших інвестиційно-брокерських компаній.