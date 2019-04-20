«Ах ти ж бл@дь дешева!»: Добкін накинувся на Геращенко

Депутат Верховної ради Михайло Добкін обізвав парламентаря Антона Геращенка, який написав, що Президент України Петро Порошенко програв усе.

Про це Добкін написав у коментарях під постом Геращенко в Twitter.

Варто відзначити, що після дебатів на НСК «Олімпійський» нардеп Геращенко написав пост про те, що Порошенко «програв усі».

«Чоловік, який програв усі … Петро Порошенко…», — написала Геращенко.

Такий пост розлютив Михайла Добкіна, який в коментарях обізвав матюками Антона Геращенка.

«Ах ти ж, бл..ь дешева! Ти серйозно думаєш, що він один програв? Якщо так, то виходить, що ти, упыренышь, виграв?!», — відповів Добкін Геращенко.

Варто відзначити, що передплатники Геращенко також засудили нардепа за такий пост-висловлювання.

«Товариш Геращенко, вам ще сидіти за фальсифікацію анкет Саакашвілі, ви не забули?» «А я Вас раніше поважав. Серйозно. Сумно бачити, як людина, на якого покладали надії реформи — перетворюється в малоросійську (саме малоросійську) версію Рогозіна», «Чмо, яке зрадило свою країну…Антон Геращенко», — пишуть користувачі під постом Геращенко.