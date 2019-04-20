Лукашенко заявив про швидкий відхід з поста президента, — росСМИ

У п’ятницю, 19 квітня, президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив із зверненням до народу і оголосив про проведення президентських виборів в 2020 році і про те, що не збирається чіплятися за владу.

Видання зазначає, що раніше ЗМІ писали, що «батька» може зважитися на проведення президентських виборів вже цього літа, але він розвіяв ці чутки — голосування відбудеться через рік, як і заплановано.

«Я не знаю, чому раптом це стало якоюсь темою для суперечок, у нас є закон, у нас є Конституція, ви прекрасно розумієте, що я не буду тут крутити-вертіти і шукати якусь вигоду знову ж для збереження влади»,— цитує Лукашенка «Супутник».

Журналісти припускають, що в прийдешніх виборах Лукашенко участь вже не буде — все частіше глава держави перебуває в роздратуванні і поганому настрої, огризається на простих смертних і чиновників.

Притому сам Лукашенко не раз зізнавався, що вже «наївся влади».

Тому, пишуть «Дні.ру», експерти радять придивитися до його сина Віктора — у нього вже є досвід держуправління: він сидить в раді безпеки республіки і є помічником батька. Нещодавно чоловіка наділили новими повноваженнями — призначали віце-президентом Національного олімпійського комітету. Віктору Лукашенку звалили на плечі підготовку 2-х Європейських ігор та легкоатлетичного матчу Європа — США. Можливо, це «перевірка на міцність», яка дозволить йому перестрибнути трамплін для отримання більш високої посади.