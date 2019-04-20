Сьогодні в Україні — «День тиші» перед другим туром виборів

«День тиші» розпочався в Україні перед призначеним на 21 квітня 2019 року другим туром виборів Президента.

Про це повідомляє Укрінформ.

Починаючи з 00:00 20 квітня повністю заборонена передвиборна агітація, а комунальні служби повинні зняти раніше розклеєні в публічних місцях передвиборні агітаційні матеріали.

Так, у ЦВК нагадали, що відповідно до частини 2 статті 57 Закону України «Про вибори Президента України» 20 квітня 2019 року, у «день тиші», забороняється будь-яка передвиборна агітація з метою спонукання виборців голосувати або не голосувати за певного кандидата на пост Президента України.

Також забороняється оприлюднення чи поширення в інший спосіб результатів опитування громадської думки, пов’язаного з виборами, у тому числі щодо партій, суб’єктів виборчого процесу та кандидатів на пост президента України.

Нагадуємо, за передвиборчу агітацію у соцмережах в «день тиші» покарання не передбачено.