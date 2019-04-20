На відділення пошти у Дніпрі злочинець з ножем напав на людей

Невідомий чоловік увечері 19 квітня напав на співробітників відділення №53 “Нової пошти” у Дніпрі, постраждали дві людини.

За даними журналістів, злочинець зайшов у відділення і показав підроблені накладні на товари, а коли йому не видали їх, вдарив одного співробітника ножем.

“Хлопець отримав поранення в області обличчя. Також постраждала дівчина – другий співробітник пошти, у неї удари і садна. Після цього зловмисник забрав два ноутбука, виручку за день, товар на суму близько 30-40 тисяч гривень і зник з місця події”, – йдеться в повідомленні.

Лікарі надали постраждалим першу медичну допомогу, від госпіталізації вони відмовилися. Поліція опитує свідків і мешканців будинку, в якому знаходиться відділення пошти.

“Попередньо, напад скоїв чоловік худорлявої статури, приблизний зріст – 190 див. Злочинець був одягнений у чорні штани і куртку, на обличчі у нього була балаклава”, – сказано в повідомленні.