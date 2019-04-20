На Великдень весь міський транспорт працюватиме довше – КМДА

Під час святкування Великодня та проведення поминальних днів буде подовжено роботу міського пасажирського транспорту.

Про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

Так, київський метрополітен у ніч із 27 квітня на 28 квітня працюватиме на 1 годину довше, а 28 квітня ще й на 1 годину раніше.

Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Дмитро Рахматуллін, так само передбачено продовжити роботу наземного пасажирського транспорту у ніч з 27 квітня на 28 квітня на 1 годину та розпочати роботу 28 квітня на 1 годину раніше. Тим самим буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, що проходять біля станцій метро.

Заплановано збільшити кількість одиниць міського транспорту, що курсує біля місць проведення богослужінь. А біля самих місць богослужінь під час святкування Пасхи запровадити додаткові зупинки.

Передбачено і збільшення кількості транспорту та організацію додаткових маршрутів для перевезення киян до міських кладовищ у поминальні дні. Загалом, додатково планується залучити 407 одиниць рухомого складу, усього ж працюватиме 2265 одиниць транспорту.