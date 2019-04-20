У Мексиці бандити напали на бар: 13 жертв

Сім чоловіків, 5 жінок та дитина загинули.



В результаті збройного нападу, який стався в мексиканському місті Минатитлан, загинули щонайменше 13 людей.

Як повідомляється, озброєна група влаштувала напад на бар у місті Минатитлан, що на узбережжі Мексиканської затоки. Напад стався ввечері п’ятниці, 19 квітня.

За словами представника уряду штату Веракрус, жертвами збройного нападу стали щонайменше 13 осіб. Він додав, що мотив нападу поки неясний.

“Сім чоловіків, 5 жінок та дитина загинули під час стрілянини поблизу нафтопереробного заводу в місті Минатитлан”, – заявив представник.

Крім того, за даними чиновника, ще щонайменше 4 людини отримали поранення.