Поліція не побачила порушень під час дебатів на «Олімпійському»

Дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК «Олімпійський» пройшли без порушень громадського порядку. Про це повідомив на брифінгу перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

За його словами, особовий склад Нацполиции і підрозділів Держнс з поставленими завданнями впорався та забезпечив правопорядок.

«Особовий склад із завданням впорався. У нас немає постраждалих. Все пройшло організовано, я маю на увазі з питань забезпечення правопорядку», — сказав Яровий.

Присутній на брифінгу голова Нацполиции Сергій Князєв додав, що до охорони порядку залучили спецназівців не тільки з Києва, але й з інших регіонів.

«Ми убезпечили проведення заходів. Будь-які порушення були попереджені за кілька кварталів від проведення заходів. Тих громадян, яких затримали, доставили у відділ поліції, з ними були проведені бесіди або вони були опитані. Поки порушення не зафіксовано, крім кількох десятків громадян, яких ми не пропустили», — розповів він.