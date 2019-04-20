Голова ОБСЄ закликав продовжити переговори про “великодньому” перемир’я

Голова ОБСЄ, міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак висловив жаль, що Тристороння контактна група в Мінську та її робоча група з питань безпеки не змогли домовитися про “великоднє” перемир’я і закликав продовжити переговори.

Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті організації.Лайчак наголосив нагальну необхідність не тільки повторно взяти на себе зобов’язання з відновлення перемир’я, але і домовитися про постійне і незворотне припинення вогню. “Щодня на сході України страждають люди.

Обов’язок сторін – забезпечити безпечне середовище, і це ключова передумова для будь-якого позитивного розвитку, включаючи поліпшення складної гуманітарної ситуації”, – зазначив голова ОБСЄ.